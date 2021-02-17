Misli.com 3.Lig 1.Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, Ofspor'a 2-1 mağlup oldu.
Misli.com 3.Lig 1.Grup müsabakasında Nevşehir Belediyespor Gazi Stadyumunda Karadeniz temsilcisi Ofspor'u konuk etti. Maçın ilk yarısı Ofspor'dan Mustafa ve Nevşehir Belediyespor'dan Burak'ın kaydettiği gollerle 1-1 sona erdi.
Maçın ikinci yarısında karşılıklı ataklar ile geçerken Ofspor maçın 72. dakikasında Osman'ın kaydettiği gol ile maçı 2-1 kazandı. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › 3. Lig 1. Grup: Nevşehir Belediyespor: 1 Ofspor: 2 - Son Dakika Spor