3.Lig 2. Etap Tokat'da tamamlandı - Son Dakika

İlk devreyi erkelerde ve kadınlarda ilk sekiz içinde tamamlayan takımlar, Türkiye 3. Ligi 2.devresi 3. Etap Yarışmalarında play-off grubunda, ilk sekize giremeyen takımlar ise klasman grubunda mücadele edecekler.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 2020-2021 Suzan Özbek sezonu Türkiye 3.Ligi 1.etap Aydın Didim Maçlarını Genç Hareket Gsk olarak 8 maçın 8'ini de alarak birinci sırada bitirdi. 2. etapta ise Tokat Maçlarında 8 maçta 6 sını kazanarak play-off a tekrar birinci sırada giriş yaptı.

Play-off müsabakalarında3. Ligi şampiyon olarak tamamlamayı hedefliyor. Cengiz Adıgüzel'in antrenörlüğünü yaptığı takım oyuncuları Aytekin Sarışahin, Melih Sarışahin, Hüseyin Seçkin, Yahya Seçkin ve Yusuf Adıgüzel son derece başarılı performanslar gösterdi.