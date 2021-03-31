3. Lig: Belediye Kütahyaspor: 3 Yomraspor: 2 - Son Dakika

3. Lig: Belediye Kütahyaspor: 3 Yomraspor: 2

31.03.2021 20:36
3. Lig: Belediye Kütahyaspor: 3 Yomraspor: 2, System.String[]

Misli.com 3. Lig 2. Grup 29. haftada Belediye Kütahyaspor sahasında karşılaştığı Yomraspor'u 3-2 mağlup etti.

Misli.com 3. Lig 2. Grup 29. haftada Belediye Kütahyaspor sahasında karşılaştığı Yomraspor'u 3-2 mağlup etti.

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Belediye Kütahyaspor, 29. haftada sahasında Yomraspor ile oynadı. 3-2 biten maçın gol perdesini ilk yarının 24. dakikasında Enes Nalbantoğlu açtı. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayarak soyunma odasına giden Kütahyaspor ekibi ikinci yarıda da rakip kalede gol aradı. 63. dakikada kazanılan penaltıda, topun başına Alican Tez geçti. Skoru 2-0'a taşıyan Belediye Kütahyaspor, penaltıdan 6 dakika sonra 69. dakikada Güven Güneri ile 3. golü buldu. Son dakikalarda kalesinde iki gol gören Mavi Şimşekler, son düdüğün çalması ile birlikte maçı 3-2 kazandı.

Belediye Kütahyaspor, aldığı 3 puan ile şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Belediye Kütahyaspor'un Trabzon temsilcisi Yomraspor karşısında kazandığı galibiyet karşısında, en yakın takipçisi Fethiyespor, İskenderun deplasmanından puansız döndü. Fethiyespor'un aldığı mağlubiyet ile birlikte, Belediye Kütahyaspor puan farkını yeniden 7 puana çıkarttı.

Maçı protokol tribününden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile birlikte izleyen Vali Ali Çelik, maç sonunda Başkan Işık'a takıma destekleri ve katkılarından dolayı teşekkür ederek, Belediye Kütahyaspor'un şampiyon olacağına inandığını söyledi. Vali Çelik, "Önemli bir maça çıktık. Belediye Kütahyasporumuz yeterli mücadeleyi gösterdiler ve oyunu kopardılar. Bu yolun şampiyonluk gözüküyor. Başkanımız Alim Işık, her türlü desteği veriyor. Kulüp başkanımız, teknik direktörümüz, futbolcular kenetlenmiş durumdalar. Bu pandemi şartlarında bize ve Kütahya'ya moral veriyor takımımız. Şampiyonluğun ardından seneye 2. Ligde de şampiyon olarak ilerleyeceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ise, "Sayın valimize teşekkür ediyoruz, bizi yalnız bırakmadı. Dün akşam sporcularımızla ve teknik heyetimizle bir araya geldik. Kendilerine 'Son üç maça 10 puan farkla girin, bizi rahat rahat 3 maç seyrettirin' dedim. İnşallah öyle olacak. Önümüzdeki hafta Fethiye'de de 3 puanı alarak bu işin turunu atacağız. Kütahya'ya hayırlı uğurlu olsun. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

3. Lig: Belediye Kütahyaspor: 3 Yomraspor: 2
3. Lig: Belediye Kütahyaspor: 3 Yomraspor: 2
3. Lig: Belediye Kütahyaspor: 3 Yomraspor: 2
3. Lig: Belediye Kütahyaspor: 3 Yomraspor: 2

Belediye Kütahyaspor, Alim Işık, Şampiyon, Kütahya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 3. Lig: Belediye Kütahyaspor: 3 Yomraspor: 2 - Son Dakika Spor


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