3. Lig: Çarşambaspor: 2 Batman Petrolspor: 0

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Çarşambaspor, sahasında karşılaştığı Batman Petrolspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

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