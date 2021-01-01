3. Lig: Elazığ Karakoçan: 0 Cizrespor: 0

Misli.com 3. Lig 3. Grup 16. hafta maçında Elazığ Karakoçan, evinde Cizrespor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Doğukent
Hakemler: Sabit Selvi xx, Serdar İla xx, Burak Özer xx
Elazığ Karakoçan FK: Duhan Çağlar Akdağ xx, Burak Özbakır xx, Batın Özdemir x (Hüseyin dk. 46 x), Mehmet Eksik xx, Emirhan Çakır x (Barış dk. 46 x), Burak Altıngök xx, Kaan Güdü xx, Ferhat Canlı xx, Fatih Kızılay xx, Batuhan Kaya xx, Semih Ekmen xx (Burak Kavlak dk. 76)
Cizrespor: Murat Günal xx, Hüseyin Rüzgar xx, Özgür Kedikli xx, Doğan Seçkin Şavkın xx (Enver dk. 90), Hakan Doğan xx (Berk dk. 90), Ekrem Sütçü xx, Emre İşçiler xx, Ahmet Demir xx, Celal Aras xx, Serhat Bütün x (Yusuf dk. 70 x), Samed Kartal x (Süleyman dk. 62 x)
Sarı Kartlar: Ferhat, Emirhan, Mehmet (Elazığ Karakoçan), Ahmet, Celal, Özgür, Enver (Cizrespor) - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
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