3. Lig: Elazığ Karakoçan: 1 İçel İdman Yurdu: 1

Misli.com 3. Lig 3. Grup 23. hafta maçında Elazığ Karakoçan FK, sahasında İçel İdman Yurdu ile 1-1 berabere kaldı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı

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Üretici ve balıkçılar için 140 milyon liralık destek ödemesi bugün başladı