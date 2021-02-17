3. Lig: Isparta 32 Spor: 0 Şile Yıldızspor: 0

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta 20. hafta karşılaşmasında Isparta 32 Spor, İstanbul temsilcisi Şile Yıldızspor'la golsüz berabere kaldı.

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