3. Lig: Isparta 32 Spor: 1 Osmaniyespor: 1

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü el ele fotoğrafları ile kutladı: İyi ki doğdun

Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı

İtalyan basını Ozan Kabak'ın sezon başı Inter'in kapısından döndüğünü ve transferin hala gerçekleşme ihtimali olduğunu iddia etti