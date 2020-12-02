3. Lig: Isparta 32 Spor: 1 Yalovaspor: 2

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 spor, evinde Yalovaspor 'a 2-1 mağlup oldu.

RTÜK, CHP'li Başarır'ın sözleri nedeniyle Habertürk'e %5 idari para ve 5 kez program durdurma cezası verdi

İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil