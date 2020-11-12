3. Lig: Karaman Belediyespor: 2 Mardin Fosfatspor: 2

Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karaman Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Mardin Fosfatspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın 90. dakikasında penaltı kazanan Karaman Belediyespor, Muzaffer İlhan'ın kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Talha Öztürk xx, Enes Biroğlu xx, Murat Şimşek xx,
Karaman Belediyespor: Onur Bulut xx, Ahmet Ayhan xx, Onur Kara xx (İsmet dk. 80 x) Ufuk xxx, Ali Sinan x, Cenk x (Muzaffer dk. 42 x), Hasan x (Burak dk. 80 ?), Coşkun xx, Çağatay xx, Hamit xx, Emre xx (Burhan dk. 57 xxx)
Mardin Fosfatspor: Ebubekir xx, Alper xx, Doğancan xx, Beytullah xx, Yasin Tosun xx, Yasin Reis xx, Melih xxx (Emirhan dk. 80 ?), Ali Kemal xxx (Abdullah dk. 90 ?), Serkan xx, Özgür xx, Vedat xx (Turgut dk. 80 ?)
Goller: Ufuk (dk. 4), (Burhan dk. 88) (Karaman Belediyespor), Ali Kemal (dk. 38), Melih (dk. 45) (Mardin Fosfatspor)
Sarı kartlar: Emre (Karaman Belediyespor) Alper Hamdi, Doğancan, Ali Kemal, Özgür (Mardin Fosfatspor) - KARAMAN
- Kaynak: İHA
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