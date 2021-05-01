3. Lig: Karaman Belediyespor: 5 Yozgatspor 1959 FK: 0

Goller: Ali Sinan (dk. 21 ve 76), Hasan Çavdar (dk. 34), Sabahattin (dk. 79), İsmet (dk. 85) (Karaman Belediyespor)

Misli.com 3. Lig 2. Grup'un 34. haftasında Karaman Belediyespor ligin son maçında sahasında konuk ettiği Yozgatspor 1959 Futbol Kulübü'nü 5-0 yendi.

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