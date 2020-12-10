Misli.com 3.Lig 1.Grup takımlarından Kızılcabölükspor, 13. hafta müsabakasında sahasında konuk ettiği Nevşehir Belediyespor ile 1–1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar:
14. dakikada, gelişen Kızılcabölükspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Semih Mustafa
Usta ev sahibi ekibi öne geçirdi. 1-0
30. dakikada Nevşehir Belediyespor'da kazanılan penaltı atışını gole çeviren Emrah Bedir skoru
eşitledi: 1-1.
Stat: Kızılcabölük Semt Stadyumu
Hakemler: Gökhan Özbulut xxx, Aykut Yılmaz xxx, Eray Pınar xxx
Kızılcabölükspor: İlyas xxx, Ozan xxx, Hayrettin xx, Semih Mustafa xxxx (Hüseyin dk. 59 xx), Yunus
Emre xxx, Emre xxx, Ömür Can xx (Ümit dk. 70 xx), Berkan xxx (Can dk. 84 ?), Atalay xxx, Abdullah
xxx (Mustafa Altun dk. 69 x), Erdem xx
Teknik Direktör: Ali Yalçın
Nevşehir Belediyespor: Onur xxx, İsmail xx, Efe Can xxx, Youssef xxx, Emrah xx, Muhammet Burak xx
(Anıl dk. 80 ?), Erhan xxx, Hasan xx (Emre dk. 60 xx), Furkan xx (Emre dk. 67 xx), Muhammed Furkan xx (Muhammet Serdar dk. 79 x), İlyas xx
Teknik Direktör: Mert Korkmaz
Goller: Semih Mustafa (dk. 16) (Kızılcabölükspor) Emrah (dk. 30 pen.) (Nevşehir Belediyespor)
Sarı Kartlar: Muhammed Furkan, İlyas (Nevşehir Belediyespor) - DENİZLİ
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › 3. Lig: Kızılcabölükspor: 1 Nevşehir Belediyespor: 1 - Son Dakika Spor