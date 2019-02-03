3. Lig Maçında Kavga
28 dakika önce
TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynanan Turgutluspor-Kocaelispor maçının ardından taraftarlar arasında kavga çıktıTurgutlu Yedi Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Kocaelispor, Turgutluspor'u 2-1 yendi.
TFF
3. Lig 3. Grup'ta oynanan Turgutluspor- Kocaelispor
maçının ardından taraftarlar arasında kavga
çıktı
Turgutlu Yedi Eylül
Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Kocaelispor, Turgutluspor'u 2-1 yendi.
Maç sonrasında taraftarlar arasında olaylar çıktı. Stadyumun koltukları kırıp sahaya atan taraftarlar saha dışında kavga etti.
Olaylara Turgutlu Emniyet Müdürlüğü
ekipleri müdahale etti. Çevik Kuvvet ekiplerinin desteğiyle kontrol altına alınan olaylarda 3 taraftar çeşitli yerlerinden yaralandı.
112 Acil Servis
ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:48 Kaynak: AA
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