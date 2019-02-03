Son Dakika Haberleri: 3. Lig Maçında Kavga

3. Lig Maçında Kavga

28 dakika önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynanan Turgutluspor-Kocaelispor maçının ardından taraftarlar arasında kavga çıktıTurgutlu Yedi Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Kocaelispor, Turgutluspor'u 2-1 yendi.

3. Lig Maçında Kavga, System.String[]
TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynanan Turgutluspor- Kocaelispor maçının ardından taraftarlar arasında kavga çıktı

Turgutlu Yedi Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Kocaelispor, Turgutluspor'u 2-1 yendi.

Maç sonrasında taraftarlar arasında olaylar çıktı. Stadyumun koltukları kırıp sahaya atan taraftarlar saha dışında kavga etti.

Olaylara Turgutlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Çevik Kuvvet ekiplerinin desteğiyle kontrol altına alınan olaylarda 3 taraftar çeşitli yerlerinden yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:48 Kaynak: AA

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