TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Manisaspor, sahasında ağırladığı Artvin Hopaspor'a 4-0 mağlup oldu.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Neslihan Muratdağı xx, Ufuk Uğurlu xx, Samet Özkul xx
Manisaspor: Kubilay x, Serhat x, Burak x, Polat x, Lider x, Kaan x(Bünyamin dk. 62 x), Hasan x (Emre Korkmaz dk. 46 x), Çağrı x(Ertuğrul dk. 75 x), Halil İbrahim x, Mehmet(Atakan dk. 62 x) Oğuzhan Palaz x
Artvin Hopaspor: Furkan xx, Saffet Gurur xxx, Güray xx, Fatih xx, Niyazi xxx, Hüseyin Can xx(Furkan Cinkaya dk. 46 xxx), Yasin xx(Oğuzhan Kanmaz dk. 90 ?), Yücel xx, Talha xxx(Tugay dk. 82 xx), Ufuk xx(Furkan Tuşik dk. 75 xx), Gökhan xx(Eray dk. 82 xx)
Goller: Saffet Gurur (dk.41), Talha (dk. 43), Furkan Cinkaya (dk.87), Niyazi (dk.90+4) (Artvin Hopaspor)
Sarı kartlar: Hasan, Oğuzhan Palaz (Manisaspor), Hüseyin Can (Artvin Hopaspor) - MANİSA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › 3. Lig: Manisaspor: 0 Artvin Hopaspor: 4 - Son Dakika Spor