3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor: 0 - Son Dakika

3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor: 0

01.11.2020 15:29
3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor: 0, System.String[]

Misli.com 3. Lig 1. Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumu'nda ağırladığı Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor takımını 1-0 mağlup etti.

Misli.com 3. Lig 1. Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumu'nda ağırladığı Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor takımını 1-0 mağlup etti.

Stat: Gazi

Hakemler: Yusuf Alper xx, Metin Uçar xx, Vedat Güneş xx

Nevşehir Belediyespor: Furkan Güzel xxx, İsmail xx, Anıl xx (Serdar dk. 52 xxx), Youssef xxx (Burak dk. 79 x), Emrah xx (Emre dk. 79 ?), Erhan xx, Hasan xx, Ahmet xx (Furkan dk. 50 ?), Muhammed Furkan xx, İlyas xx

Arnuvutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: Ulaş x, Doğukan x, Seyit Mehmet x (Mertkan dk. 88 ?), Mustafa x (Fuat dk. 83 ?), Ozan xx, Umut x, Mert x, Yasin x, Muhammed Raşit x (Gökhan dk. 61 x), Okan x, Fatih x

Gol: Hasan Kaya (dk. 12) (Nevşehir Belediyespor)

Kırmızı kar: Mert Caymaz (dk. 59) (Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor)

Sarı kartlar: Emrah, Furkan, Serdar (Nevşehir Belediyespor), Okan, Mustafa, Raşit, Gökhan, Fatih (Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor) - NEVŞEHİR

3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor: 0
3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor: 0
3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor: 0
3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor: 0
3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor: 0
3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor: 0
3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor: 0

Arnavutköy, Nevşehir, Emrah, Gazi, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor: 0 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı Bakan Koca, koronaya yakalanan Soylu'nun son durumunu paylaştı: Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna uygun olmasa da bir süre dinlenecek Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi Fatih Terim'e sinirlenen Diagne, kulübeye uğramadan soyunma odasına gitti Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş Türkiye ve Azerbaycan'dan enerjide iş birliği protokolü
CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Yalan demeyelim de yanlış biliyor diyelim CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Yalan demeyelim de yanlış biliyor diyelim         
15:21
Depremden arda kalan en acı görüntü! Kurtarma çalışmasındaki görevli, bulduğu oyuncak bebeğe bakıp ne yapacağını bilemedi Depremden arda kalan en acı görüntü! Kurtarma çalışmasındaki görevli, bulduğu oyuncak bebeğe bakıp ne yapacağını bilemedi         
14:35
Kanserden hayatını kaybeden spor spikeri Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı Kanserden hayatını kaybeden spor spikeri Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı         
14:20
Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı         
14:11
Medya sektöründe çalışan genç kadın, evinde çıkan doğal gaz patlaması sonucu yaşamını yitirdi Medya sektöründe çalışan genç kadın, evinde çıkan doğal gaz patlaması sonucu yaşamını yitirdi         
12:44
Köpeğe çarpmamak için canını hiçe saydı, aracıyla defalarca takla attı Köpeğe çarpmamak için canını hiçe saydı, aracıyla defalarca takla attı         
12:24
4 kişilik ailenin cansız bedenlerini çıkarırken gözyaşlarına hakim olamadı 4 kişilik ailenin cansız bedenlerini çıkarırken gözyaşlarına hakim olamadı         
11:58
Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı         
11:10
Eski Başbakan Mesut Yılmaz, İstanbul'da ebediyete uğurlandı Eski Başbakan Mesut Yılmaz, İstanbul'da ebediyete uğurlandı         
10:56
Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti         
08:12
Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar         
07:47
Depremde tuzla buz olan Doğanlar Apartmanı'yla ilgili kan donduran gerçek ortaya çıktı! Belediye 2 yıl önce çürük raporu vermiş Depremde tuzla buz olan Doğanlar Apartmanı'yla ilgili kan donduran gerçek ortaya çıktı! Belediye 2 yıl önce çürük raporu vermiş         
23:47
Tuvana Türkay'ın da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Tuvana Türkay'ın da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı         
23:04
Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu         
22:56
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi         
18:26
2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay 2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay         
14:48
İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı         
14:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2020 15:40:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor: 0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei