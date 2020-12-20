Çarşambaspor: 0-0

Misli.com 3'üncü Lig 3'ücü grup 14'üncü hafta karşılaşmasında Osmaniyespor FK, sahasında ağırladığı Çarşambaspor ile golsüz berabere kaldı.

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