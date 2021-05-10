3. Lig Play-Off: Bursa Yıldırımspor: 1 1954 Kelkit Belediyespor: 1

Misli.com 3. Lig Play-Off çeyrek final rövanş maçında Bursa Yıldırımspor, konuk ettiği 1954 Kelkit Belediyespor'la 1-1 berabere kalarak tur atlayan ekip oldu. İlk maç 2-2 sona ermişti.

"Kuzu kuzu gelecekler" diyen Nihat Özdemir'e tepkiler çığ gibi büyüyor

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