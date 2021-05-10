3. Lig Play-Off: Düzcespor: 0 68 Aksaray Belediyespor: 3

Off Çeyrek final ikinci maçında Düzcespor, konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.

"Kuzu kuzu gelecekler" diyen Nihat Özdemir'e tepkiler çığ gibi büyüyor

Son Dakika: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı