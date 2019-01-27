Son Dakika Haberleri: 3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 2 - Kemerspor: 0

3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 2 - Kemerspor: 0

1 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Kemersporu 2-0 mağlup etti.

3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 2 - Kemerspor: 0, System.String[]
TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Kemersporu 2-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Yücel Büyük xx, Erhan Gündoğdu xx, Halil Altun xx

Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş xxx, Soner Birinci xxx, Batuhan Er xxx, Emrah Tacir xx, Serdar Cansu xxx, Burçak Özkanca xxx, Oktay Aydın x, Güney Tutcuoğlu xx (Mesut Saray dk. 68 xx), Barış Gök xx, Barış Sağır xx (Samet Cantürk dk. 77 xx), Yakup Demir xx

Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir

Kemerspor: Faik Doğukan Duyum x, Erman Kılıç x (Semih Hatipoğlu dk. 72 x), Zekeriya Çakırca x, Berkay Yüksel x, Mehmet Meke x, Murat Sevimler x, Hasan Emiroğlu x, Ahmet Maran x, Olcay Meydan x, Umut Çelik x (Mahmut Mert Kalkan dk. 38 x), Serkan Dağ x

Teknik Direktör: Tuğrul Metin

Sarı Kartlar: Zekeriya Çakırca (dk.4), Mahmut Mert Kalkan (dk. 45), Murat Sevimler (dk. 66) (Kemerspor), Oktay Aydın (dk. 59), Soner Birinci (dk. 60) (Van Büyükşehir Belediyespor)

Kırmızı kart: Oktay Aydın (dk. 61)

Goller: Batuhan Er (dk. 18), Serdar Cansu (dk. 30) (Van Büyükşehir Belediyespor) - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:48 Kaynak: İHA

Oktay Aydın, Büyükşehir Belediyespor, Van, Spor
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