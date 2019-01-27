3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 2 - Kemerspor: 0

TFF
3. Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor
, evinde konuk ettiği Kemersporu 2-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Yücel Büyük xx, Erhan Gündoğdu
xx, Halil Altun
xx
Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş xxx, Soner Birinci xxx, Batuhan Er
xxx, Emrah
Tacir xx, Serdar Cansu xxx, Burçak Özkanca xxx, Oktay Aydın
x, Güney
Tutcuoğlu xx (Mesut Saray
dk. 68 xx), Barış Gök xx, Barış Sağır xx (Samet Cantürk
dk. 77 xx), Yakup Demir
xx
Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir
Kemerspor: Faik Doğukan Duyum
x, Erman Kılıç
x (Semih Hatipoğlu dk. 72 x), Zekeriya Çakırca x, Berkay
Yüksel x, Mehmet Meke x, Murat Sevimler x, Hasan Emiroğlu x, Ahmet Maran x, Olcay Meydan x, Umut Çelik x (Mahmut Mert Kalkan dk. 38 x), Serkan
Dağ x
Teknik Direktör: Tuğrul Metin
Sarı Kartlar: Zekeriya Çakırca (dk.4), Mahmut Mert Kalkan (dk. 45), Murat Sevimler (dk. 66) (Kemerspor), Oktay Aydın (dk. 59), Soner Birinci (dk. 60) (Van Büyükşehir Belediyespor)
Kırmızı kart: Oktay Aydın (dk. 61)
Goller: Batuhan Er (dk. 18), Serdar Cansu (dk. 30) (Van Büyükşehir Belediyespor) - VAN