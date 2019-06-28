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3 liralık çakmak çaldı,15 ay hapis cezasına çarptırıldı

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Güzelyurt ilçesinde bir haneye izinsiz girerek 3 liralık çakmak çalan Hasan Y. 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

3 liralık çakmak çaldı,15 ay hapis cezasına çarptırıldı, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Güzelyurt ilçesinde bir haneye izinsiz girerek 3 liralık çakmak çalan Hasan Y. 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Güzelyurt ilçesinde bir evden 3 liralık çakmak çaldığı gerekçesiyle yargılanan Hasan Y. 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada hırsızlık, haneye izinsiz giriş, kasti hasar suçlarından yargılanan Hasan Y. girdiği evin camını kırarak, hasar verdiğini, içeriye girip, 3 TL değerindeki çakmağı çaldığını mahkemede itiraf etti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Hasan Y. hakkında haneye izinsiz girme, toplum düzenini bozma ve hırsızlık suçlarından 15 ay hapis cezası kararı aldı. Mahkemenin bu kararı caydırıcı ve ibret verici olması sebebiyle de verdiği kaydedildi.

600 bin lira çalan tutuksuz yargılanmıştı

Öte yandan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nda çalışan ve 2 yıl boyunca elektrik kurumundan vatandaştan tahsil ettikleri 600 bin lirayı zimmetine geçirmekten gözaltına alınan 2 şahıs için mahkeme tutuksuz yargılanma kararı vermişti. - LEFKOŞA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:03 Kaynak: İHA
Güzelyurt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 3. Sayfa
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