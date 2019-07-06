Son Dakika Haberleri: 3 Lives Filmi
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3 Lives Filmi

48 dakika önce

3 Lives filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. 3 Lives filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Genç bir kadın, kendisini kaçıranlardan kurtulmanın yolunu aramaktadır. Tam da bu sırada tanımadığı bir adam, genç kadına yardımcı olmaya çalışır. Ancak genç kadın bir süre sonra adamın, 15 yıl önce kendisine saldırması sonucu hapse düşen adam olduğunu keşfeder.


Yönetmen: Juliane Block
Senaryo: Juliane Block, Wolf-Peter Arand
Oyuncular: Mhairi Calvey, Anatole Taubman, Maja-Celiné Probst, Victor Alfieri, Tyron Ricketts, Martin Kaps, Pete Riley, Dharmander Singh
Filmin Türü: Gerilim
Orijinal Adı: 3 Lives
Yapımcı Firma: 3 Lives Movie Ltd
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Almanya
Orijinal Dili: Almanca
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 13.09.2019

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Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com
Yönetmen, Almanya, Genç, Sinema
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