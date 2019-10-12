Son Dakika Haberleri: 3 maçta gol yemeden 7 puan topladı! Karşıyaka seri peşinde...
Son Dakika Spor 3 maçta gol yemeden 7 puan topladı! Karşıyaka seri peşinde...

3 maçta gol yemeden 7 puan topladı! Karşıyaka seri peşinde...

1 saat önce

Esenler Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.

3 maçta gol yemeden 7 puan topladı! Karşıyaka seri peşinde..., System.String[]

Esenler Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.


Yeşil-kırmızılı ekipte Arif'in de cezasının bitmesiyle sakat ya da cezalı futbolcu kalmadı.


Grupta Esenler, 15 puanla ikinci sırada yer alıyor. Düşme hattına kadar geriledikten sonra çıkışa geçen Kaf-Kaf ise 8 puanla Play-Off yarışına ortak olmaya çalışıyor.


Teknik Direktör Soner Tolungüç, kendi oyunlarını sahaya yansıtarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.


Karşıyaka'nın muhtemel 11'i şu şekilde...


Erdoğan - Fatih, Cenk, Metin, Anıl, Arif, Mustafa Aşan, Mustafa Değirmenci, Harun, Doğukan, Hakan Kuş


Karşıyaka, Esenler, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:56 
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