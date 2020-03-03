3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü - Son Dakika

Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, 2020 yılında Dünya Yaban Hayatı Günü'nün 'Yeryüzündeki tüm canlıların yaşamının sürdürülebilirliği" temasıyla kutlandığını belirtti.



3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü ile ilgili gazetecilere açıklama da bulunan VHO Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, "2020 Dünya Yaban Hayatı Günü, dünyadaki biyo-çeşitliliğin kilit unsurları olan tüm yabani hayvanlar ve bitkileri kapsayarak "Yeryüzündeki tüm canlıların yaşamının sürdürülebilirliği" temasıyla kutlanacak. Yeryüzü, sayılamayacak kadar çok sayıdaki bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapmaktadır. İşte bu zengin çeşitlilik ve sayısız element arasında milyonlarca yıldır devam eden etkileşim, gezegenimizi insanların da arasında olduğu tüm canlılar için yaşanabilir kılmıştır" dedi.



Ödül, "Önümüzdeki yıllarda tüm canlıların neredeyse dörtte birinin neslinin tükenme riski vardır. Bu canlıların yeryüzünden yok olması, birçok diğer türün de yok olmasını hızlandıracak ve aynı zamanda bizleri de tehlikeye atacaktır. 2020 Dünya Yaban Hayatı Gününde; yabani bitkilerin ve hayvanların çok çeşitli ve harika formlarıyla, dünyanın biyolojik çeşitliliğinin bir parçası olarak dünyamızdaki özel yeri kutlanmalı, yaban hayatının, en yakınındaki topluluklar başta olmak üzere tüm insanlara sağladığı sayısız faydalar hakkında farkındalık arttırmaya çalışılmalıdır" diye konuştu.



Kamu otoritesinin, sivil toplumun, özel sektörün ve bireylerin yaban hayatının korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla aktiviteler yapması, fikirlerini beyan etmesi ve tehditlere karşı ciddi önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çeken Ödül, "Biyo çeşitliliğimizin en önemli parçası olan yaban hayvanlarımızın korunmasının hem tür koruma ile dünyanın geleceğine katkısı olduğu, hem de günümüzde yaban hayatındaki hayvanların sağlıklı kılınması ile insan nüfusunun da korunduğu unutmamalıdır. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak; yaban hayatı ticaretinin yasaklanmasından yanayız. Bu konuda uluslararası kurum ve kuruluşların sorumluluk bilinci ile hareket etmelerini bekliyoruz. Doğayı adeta bir işgal yaklaşımı ile tahrip etmenin, yaban hayatına zarar vermenin ağır müeyyidelerinin olması gerektiğine inanıyoruz. Geleceğe yaşanır bir dünya bırakmak ancak doğadan yana, doğru uygulamalar ile mümkün olacaktır" şeklinde konuştu. - KARS