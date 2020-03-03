3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü - Son Dakika

3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü

6 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Yaban Hayatı Koruma ve Dayanışma Derneği (YAKORDER) Başkanı Mustafa Özer, Dörtyol 19 Aralık Ortaokulu ile yaptıkları ortak etkinlikte, Amanos Dağlarının biyoçeşitlilik açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Bu nedenle değişik türlerden birçok hayvanın, insanların yaşam alanı içerisinde bulunduğunu belirten Özer, "Bizler de öğrencilerimize zaman zaman yaptığımız etkinliklerle bu yaşam alanlarını ve türlerini tanıtmaktayız. 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü nedeniyle öğrencilerimize bu etkinlikle bilgilendiriyoruz." dedi.

Etkinlikte öğrenciler için boyama yarışması yapıldı. Yarışmada derece alan öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Dörtyol, Hatay, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:44 Kaynak: AA
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