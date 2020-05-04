3 Mayıs 2020 Haberleri - Son Dakika

3 Mayıs 2020 Haberleri
44 dakika önce
3 Mayıs 2020 Manşet Haberleri.
- Antalya Valisi'ne 'Yardım yapmıyorsunuz' diyen kişinin daha önce yardım aldığı ortaya çıktı
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çocukluk fotoğrafıyla vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısı yaptı
- Dünya genelinde koronavirüs salgınından iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini aştı
- Kırıkkale'de din görevlisi, kurduğu ses sistemiyle komşularına evlerinde teravih namazı kıldırıyor
- Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı 'Dünya İzmirliler Günü' ilan etmesine AK Parti ve MHP tepki gösterdi
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşları uyardı: Üç günlük tedbir sonrası rehavete kapılmayalım
- Bursa'nın Karacabey ilçesinde akşam ezanı erken okundu
- Tanzanya'dan dönen Türk vatandaşı, karantinada kaldığı yurtta pideyle iftar verdi
- Güney Koreli üst düzey yetkili: Kim Jong-un ameliyat veya herhangi bir tıbbi müdahele geçirmedi
- Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinden karantinada aşk pozları
- İngiltere'de koronavirüs hastalarını ve salgını takip etmek için 'korona takip uygulamasının' denemesine başlanıyor
- Sivas'ta son 3 gün içerisinde koronavirüs vakası tespit edilmedi
- Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı
- Son Dakika: 3 günlük sokağa çıkma yasağında 27 bin 828 kişiye ceza kesildi
- İspanyol dermatologlar, koronavirüsle bağlantılı görünen 5 farklı deri sorunu tespit etti
- Komşusunun tarlasını süren sağlık çalışanı, traktörün su kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybetti
- Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağı yüzünden aç kalan kedileri ciğerle beslediler
- Atatürk Havalimanı'ndan 17/35 pistlerinin devre dışı bırakıldığı resmen ilan edildi
- Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun vefat ettiği iddiaları yalanlandı
- Samsun'da akşam ezanı 1 saat erken okundu
- Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını geçti
- İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü
- Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 artarak 3 bin 397'ye yükseldi
- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs'ı 'Dünya İzmirliler Günü' ilan etti
- ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Koronanın Wuhan'daki laboratuvarda yapıldığına dair kanıtlar var
- Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz
- Sokağa çıkma yasağında motosikletle gezen 2 kişi, kendilerini durduran polislere saldırdı
- Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından siyasilerden taziye mesajları
- Batman'da bir evi böcekler istila etti
- Eski Fenerbahçeli Roman Neustadter: Sarı lacivertli kulübü ve İstanbul'u unutamıyorum
- Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan 'Koronavirüse yakalandı' iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır
- NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor
- Zehirli olan 'sarı akrep' Aydın Nazilli'de görüldü
- Tır ile çarpışan kamyonda sıkışan sürücü, hayatını kaybetti
- Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi
- ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti
- Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı
- Gaziantep'te 2 milyon lira ödenerek 200 bakkaldaki veresiye defterleri alındı
- Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik
- Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı
Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 12:18
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