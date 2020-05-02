3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü - Son Dakika

Erzurum Valisi Okay Memiş, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Memiş, mesajında, 1994'te Birleşmiş Milletler (BM) tarafından alınan kararla, 3 Mayısın tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de "Dünya Basın Özgürlüğü Günü" olarak kutlandığını hatırlattı.

Basının insan hakları ile temel hak ve özgürlüklerin gelişmesine katkıda bulunduğunu bildiren ifade eden Memiş, "Basın, demokratik hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Tarafsız ve objektif bir biçimde haber ve bilgi akışı sağlayarak toplumu aydınlatma ve doğru bilgilendirme görevi yapmaktadır. Önemli bir kamu hizmeti niteliğindeki bir görevi yerine getirmektedir." ifadelerini kullandı.

Memiş, basının görevini yaparken gerçeklik, güncellik, kamu yararı ve özle biçim arasındaki denge unsurlarını gözetmek zorunda olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Gazetecilik mesleğinin saygınlığının çok daha ileriye taşınması, özgür bir medya ortamında, etik değerlerin, dürüstlüğün temel misyon haline geldiği bir yayıncılık anlayışı ile mümkündür. Zorlu süreçlerden geçtiğimiz bu günlerde, basın mensuplarımızın büyük bir sorumluluk üstlendiğini, zorlu şartlar altında da olsa haberi aktardıklarını, Kovid-19 salgınında da gece gündüz demeden ve mesai mefhumu gözetmeksizin, kamuoyunu bilinçlendirmek ve her konuda haber akışını sağlamaya gayret ettiklerine şahit olmaktayız. Çok zorlu şartlarda kamuoyuna haber ve bilgi akışını sağlamak adına ilimizde büyük bir özveriyle görevlerini sürdüren tüm basın mensuplarımızın, Dünya Basın Özgürlüğü Gününü kutluyorum, kendilerine başarılar diliyorum."