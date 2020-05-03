3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü - Son Dakika

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çopuroğlu, mesajında, önemli kamu görevini yerine getirmede en ön sırada olan basın çalışanlarının 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutladı.

Basının, toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda kamuoyunu bilgilendirme duygu ve düşüncelerini objektif olarak yansıtma görevi ile görevlendirildiğini vurgulayan Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Demokrasimizin vazgeçilmez unsuru olan basın mensuplarına da bu sebeple çok önemli işler düşmektedir. Basın mensuplarımız bu görevi yaparken kamu yararını gözetme, gerçeklilik gibi unsurları da göz önüne alarak, gece gündüz mesai mefhumu olmayan bir işi gerçekleştirmenin haklı gururunu da yaşamaktadırlar. Bu nedenle basın mensuplarımızın demokrasiye katkılarını, tarafsız, doğru haber ve özverili mücadelelerini ayakta alkışlıyorum."