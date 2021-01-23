3 metre karda yürüyerek köye ulaşıp aşı yaptılar - Son Dakika

3 metre karda yürüyerek köye ulaşıp aşı yaptılar

23.01.2021 09:19

3 metre karda yürüyerek köye ulaşıp aşı yaptılar Karla kaplı köye giden mobil sağlık ekibi 86 yaşındaki Asiye Yargı'ya aşı yaptı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında huzurevleri, engelli bakım merkezlerinde kalanların yanı sıra 90 yaş ve üstü vatandaşların...

3 metre karda yürüyerek köye ulaşıp aşı yaptılar

Karla kaplı köye giden mobil sağlık ekibi 86 yaşındaki Asiye Yargı'ya aşı yaptı

BİTLİS - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında huzurevleri, engelli bakım merkezlerinde kalanların yanı sıra 90 yaş ve üstü vatandaşların da aşılanacağını bildirmesinin ardından Bitlis'te de aşılama çalışmalarına başlandı.

Korona virüsle mücadele kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çalıdüzü köyüne giden mobil sağlık ekibi, tulum, eldiven ve maskelerle hem kendilerini hem de vatandaşları pandemiye karşı koruma altına alıyor. Tatvan ilçe Sağlık Müdürlüğü ekibi, ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Çalıdüzü köyünde ikamet eden 86 yaşındaki Asiye Yargı'ya evinde aşıyı uyguladı. Yer yer kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı köyde zor şartlar altında Asiye Yargı'nın evine ulaşan mobil sağlık ekibi, aşıdan önce doktor gözetiminde muayenesi yapıldı. Gerekli muayenesinin yapımının ardından Asiye Yargı'ya aşı uygulaması yapıldı. Aşının yapılmasından sonrada yaklaşık yarım saat evden ayrılmayan mobil sağlık ekibi olası bir rahatsızlığa karşıda önlem almış oluyor.

Pratisyen Hekim Dr. Oğuzhan Otlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, 85 yaş üstü vatandaşların 182'den randevu alabileceğini ifade etti.

Dr. Otlu, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aşılama çalışmaları başlamıştır. Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak bu zorlu hava şartları altında devletimizin temin ettiği hekim ve yardımcı sağlık personeli eşliğinde vatandaşlarımıza uyguluyoruz. Tüm sağlık çalışanları olarak büyük bir özveri ile görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Aşı olmak isteyen 85 yaş üstü vatandaşlarımız 182'den randevu alıp evde aşı hizmetinden yararlanabilirler" dedi.

3 metre karda yürüyerek köye ulaşıp aşı yaptılar
3 metre karda yürüyerek köye ulaşıp aşı yaptılar
3 metre karda yürüyerek köye ulaşıp aşı yaptılar
3 metre karda yürüyerek köye ulaşıp aşı yaptılar

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Hisarcık, Engelli, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 3 metre karda yürüyerek köye ulaşıp aşı yaptılar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Birlikte olma bahanesiyle kandırdığı erkekleri dolandıran kadının suç dosyası kabarık çıktı Eşiyle birlikte koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek sosyal medyada topa tutuldu Survivor 2021'in 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağrı öfkeden sinir krizi geçiriyor Belediye başkanının kısıtlamaları hiçe sayan doğum günü kutlaması olay oldu! Alkolü fazla kaçırınca develeri öptüler Polisten kaçarken kaza yaptı, araçta sıkışan kız arkadaşını arkasına bile bakmadan bırakıp kaçtı MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz İsmi ve senaristi değişen Babam Çok Değişti dizisi final yapma kararı aldı İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon öncekinden daha öldürücü
Sadakatsiz'in 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Ali'nin hamlesi Asya'yı yıkıyor Sadakatsiz'in 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Ali'nin hamlesi Asya'yı yıkıyor         
09:55
Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu         
09:43
Estetik uğruna dudağını kaybeden kadın, yeniden sağlığına kavuşuyor! Bir dizi operasyonu 'ilklerin doktoru' yapıyor Estetik uğruna dudağını kaybeden kadın, yeniden sağlığına kavuşuyor! Bir dizi operasyonu 'ilklerin doktoru' yapıyor         
08:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 bakanlıktaki atama kararları Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 bakanlıktaki atama kararları Resmi Gazete'de         
06:45
Ortalığı karıştıracak istihbarat iddiası: Konum bilgilerini izinsiz kullandılar, içlerinde Müslümanların kullandığı uygulama da var Ortalığı karıştıracak istihbarat iddiası: Konum bilgilerini izinsiz kullandılar, içlerinde Müslümanların kullandığı uygulama da var         
01:05
ALS hastalığına yakalanan eski Karabüksporlu Shelton, hayatını kaybetti ALS hastalığına yakalanan eski Karabüksporlu Shelton, hayatını kaybetti         
00:34
Reklam teklifi alan Aleyna Tilki gözünü yükseklere dikti: Tarkan ya da Ajda Pekkan oynarsa düşünürüm Reklam teklifi alan Aleyna Tilki gözünü yükseklere dikti: Tarkan ya da Ajda Pekkan oynarsa düşünürüm         
22:33
Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı         
20:45
Hastalığı yüzünden zor günler geçiriyor! İşte Neslihan Atagül'ün son hali Hastalığı yüzünden zor günler geçiriyor! İşte Neslihan Atagül'ün son hali         
19:21
Twitter, Trump'ın fotoğrafını paylaşıp intikam çağrısı yapan Hamaney'in hesabını askıya aldı Twitter, Trump'ın fotoğrafını paylaşıp intikam çağrısı yapan Hamaney'in hesabını askıya aldı         
18:43
Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı Ramo'nun kadrosuna dahil oldu Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı Ramo'nun kadrosuna dahil oldu         
18:24
Babasının 2 tır şoförüyle tartıştığını gören çocuk, torpidodan aldığı silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı Babasının 2 tır şoförüyle tartıştığını gören çocuk, torpidodan aldığı silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı         
17:55
Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti         
17:24
Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi         
15:46
Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı         
14:43
Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
14:01
Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2021 10:40:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 3 metre karda yürüyerek köye ulaşıp aşı yaptılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei