3 metre yükseklikteki iskeleden düşen inşaat işçisi ağır yaralandı - Son Dakika

3 metre yükseklikteki iskeleden düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

AKSARAY'da, 3 metre yükseklikteki iskeleden dengesini kaybederek düşen inşaat işçisi Mehmet Çetin (41), yaralandı.

AKSARAY'da, 3 metre yükseklikteki iskeleden dengesini kaybederek düşen inşaat işçisi Mehmet Çetin (41), yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çetin'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Gülağaç ilçesinde inşaat halindeki 4 katlı binada meydana geldi. Binanın dış cephe sıvasını yapan işçi Mehmet Çetin, yaklaşık 3 metre yükseklikteki iskeleden dengesini kaybedip düştü. Yaralanan Çetin, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Çetin'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 07:20 Kaynak: DHA

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