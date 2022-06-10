3 metre yükseklikten kayalıklara düştü: 1 yaralı

Zonguldak'ta arkadaşıyla alkol aldığı sırada dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten kayalara düşen kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Kapuz Tersaneler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşı ile oturan ve alkollü olduğu öğrenilen şahıs 3 metre yükseklikten kayalıklara düştü. Arkadaşının düştüğünü gören kişi durumu ekiplere haber verdi. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hafif şekilde yaralı olan şahsı bulunduğu yerden kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. İç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılan şahsın tedavisi sürüyor. - ZONGULDAK