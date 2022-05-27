3 metrekarelik bölmede gizlenen 27 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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3 metrekarelik bölmede gizlenen 27 düzensiz göçmen yakalandı

27.05.2022 14:52
3 metrekarelik bölmede gizlenen 27 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir evin eklentilerindeki 3 metrekarelik bölmede gizlenen 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir evin eklentilerindeki 3 metrekarelik bölmede gizlenen 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da polis ekiplerinin 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda ilçeye bağlı Hacıbekir Mahallesi'nde tek katlı bir evde ve düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polisinin düzenlediği operasyonda, 3 metrekarelik bölmede gizlenen 27 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken, ev sahibi şüpheli şahıs ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis helikopteri de operasyon sırasında bölgede uçuş gerçekleştirdi. - VAN

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 metrekarelik bölmede gizlenen 27 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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