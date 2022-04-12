3 metrelik boşluğa düşen motosikletteki karı-koca yaralandı - Son Dakika
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3 metrelik boşluğa düşen motosikletteki karı-koca yaralandı

12.04.2022 14:35
3 metrelik boşluğa düşen motosikletteki karı-koca yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, sepetli motosikletin yol kenarındaki yaklaşık 3 metrelik boşluğa düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, sepetli motosikletin yol kenarındaki yaklaşık 3 metrelik boşluğa düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nın Karaelbistan Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hamza K.'nin (67) kullandığı plakasız sepetli motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Sürücünün durduramadığı motosiklet, yol kenarındaki yaklaşık 3 metrelik boşluğa düştü. Tekerlerinin üstüne düşen motosikletin sürücüsü ile eşi olduğu öğrenilen 69 yaşındaki Nazife K. yaralandı. Çevredekilerin yardımına koştuğu yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Tedavilerine burada devam edilen yaralı karı kocanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

3 metrelik boşluğa düşen motosikletteki karı-koca yaralandı
3 metrelik boşluğa düşen motosikletteki karı-koca yaralandı

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Kahramanmaraş, Karaelbistan, Elbistan, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 metrelik boşluğa düşen motosikletteki karı-koca yaralandı - Son Dakika


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