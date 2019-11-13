3 metrelik iskeleden düşen işçi öldü

BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki fabrikada tadilat yaparken, 3 metre yükseklikteki iskeleden düşen işçi Metin Altun (51), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Orhangazi'de bulunan çelik fabrikasında meydana geldi. Taşeron işçi olarak çalışan Metin Altun, fabrika duvarının tadilatı için kurulan, 3 metre yüksekliğindeki iskeleye çıktı. Bir süre sonra dengesine kaybeden Altun, beton zemine düştü. Ağır yaralanan Altun, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Metin Altun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.