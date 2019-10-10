Altın Çocukların tercihi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yüksekokulu oldu.



Judo ve Güreş branşında Dünya ve Avrupa Şampiyonlukları bulunan 3 milli sporcu BEÜ öğrencisi oldu. 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 7.4'üncü maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi sonuçlarına göre, branşlarında büyükler kategorisindeki 'Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri' yarışmalarından birisinden 1.'lik, 2.'lik veya 3.'lük derecesini kazanan sporcuların sınava girmeksizin okumak istediği üniversiteyi tercih edebildiği bu yerleştirmelerde Judo branşında Mihraç Akkuş ve Samet Kumtaş ile Güreş branşında Abdullah Akyüz BEÜ'yü tercih ederek Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu (BESYO)'da öğrenci olmaya hak kazandılar.



Türkiye ümitlerde ilk Dünya ve Avrupa Judo Şampiyonu olan Mihraç Akkuş, 41 günde üç ayrı şampiyonada 3 altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı ve Avrupa Judo Federasyonu tarafından "Altın Çocuk" olarak isimlendirildi. Milli sporcu 2017 yılında da bütün spor dalları arasında Avrupa'nın en iyi 3. genç sporcusu seçildi. Başarılarıyla şimdiden Türk spor tarihine geçen Akkuş, 2020 ve 2024 Olimpiyat oyunlarında Türkiye'yi ve üniversiteyi temsil edecek.



Birçok defa Ümitler, Gençler ve Büyükler kategorilerinde Türkiye Şampiyonluğu bulunan, 2016 yılından bugüne Balkan Şampiyonaları ile başlayıp Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında sayısız derecesi bulunan Samet Kumtaş ise 2020 Olimpiyatlarının ümit vaat eden sporcusu olarak göze çarpıyor.



Güreş branşında 130 kiloda çeşitli kategorilerde Türkiye dereceleri ve şampiyonlukları ile dikkat çeken Abdullah Akyüz'ün de Uluslararası Cumhuriyet Şampiyonası birinciliği ve 2018 yılı Balkan Şampiyonluğu bulunuyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO Müdürü Doç. Dr. Mustafa Gümüş, "ÖSYM tarafından bu sene yapılan yerleştirmelerde böylesine pırıl pırıl ve ülkemiz sporu adına gelecek vaat eden sporcuların üniversitemizi ve okulumuzu tercih etmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Doç. Dr. Gümüş, "Daha öncede Olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden sporcularımız oldu ve bugün onlar ülkemiz sporunda antrenör, sporcu ve öğretmen olarak görev yapmaktalar. Yine 38'i aşkın birçok branşta milli sporcumuz ülkemizi ve dolayısıyla üniversitemizi temsil noktasında üzerilerine düşen her görevi yerine getirmekteler. Hepsi ile gurur duyuyoruz. Umarım bu sene almış olduğumuz tüm öğrencilerimizin yanı sıra 3 yeni milli sporcumuz ile güzel başarılar elde edeceğiz. ÖSYM tarafından yerleştirilen bu sporcularımıza hayırlı olsun diyor, tercihlerinden dolayı onları kutluyorum" dedi.



BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ise; "Üniversitemizin verdiği kaliteli ve nitelikli eğitim ile her biri birbirinden değerli genç milli sporcular tarafından tercih edilmesinin gurur verici olduğunu ifade etti. Başarının tesadüf olmadığını ancak çok çalışmayla kazanılacağını belirten Rektör Çufalı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesinin yeni üyeleri milli sporculara hoş geldiniz diyerek, başarılarının devamını diledi. - ZONGULDAK