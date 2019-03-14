Son Dakika Haberleri: 3 milyar liralık yatırımla 167 yeni otel geliyor

3 milyar liralık yatırımla 167 yeni otel geliyor

1 saat önce

TÜROB, geçen yıl 49 ilde toplam 28 bin 661 yataklı 167 yeni otel projesi için teşvik başvurusu yapıldığını, bu otellerin 3 milyar 50 milyon lira yatırımla hayata geçirileceğini bildirdi.

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TÜROB, geçen yıl 49 ilde toplam 28 bin 661 yataklı 167 yeni otel projesi için teşvik başvurusu yapıldığını, bu otellerin 3 milyar 50 milyon lira yatırımla hayata geçirileceğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:05 

Ekonomi
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