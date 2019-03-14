3 milyar liralık yatırımla 167 yeni otel geliyor
1 saat önce
TÜROB, geçen yıl 49 ilde toplam 28 bin 661 yataklı 167 yeni otel projesi için teşvik başvurusu yapıldığını, bu otellerin 3 milyar 50 milyon lira yatırımla hayata geçirileceğini bildirdi.
TÜROB
, geçen yıl 49 ilde toplam 28 bin 661 yataklı 167 yeni otel projesi için teşvik başvurusu yapıldığını, bu otellerin 3 milyar 50 milyon lira yatırımla hayata geçirileceğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:05
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