3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Yılın ilk yarısında dolaşıma 190 milyon 28 bin 400 TL bozuk para sunuldu.

Yılın ilk yarısında dolaşıma 190 milyon 28 bin 400 TL bozuk para sunuldu. 2009'dan bu yana tedavüle verilen madeni paranın değeri 2 milyar 921 milyon 224 bin 768 TL'ye ulaştı.

Haber Yayın Tarihi:

Bakan açıkladı! 15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz olacak

Adrenalin tutkunu, cipiyle 150 metrelik uçurumun kenarına çıktı

Sosyal medya fenomeni Emily Hartridge, trafik kazasında hayatını kaybetti

Endonezya 7,3 büyüklüğünde depremle sallandı