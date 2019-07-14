Son Dakika Haberleri: 3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz
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3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

5 saat önce

Yılın ilk yarısında dolaşıma 190 milyon 28 bin 400 TL bozuk para sunuldu.

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz, System.String[]
Yılın ilk yarısında dolaşıma 190 milyon 28 bin 400 TL bozuk para sunuldu. 2009'dan bu yana tedavüle verilen madeni paranın değeri 2 milyar 921 milyon 224 bin 768 TL'ye ulaştı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:22 
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