3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz
5 saat önce
Yılın ilk yarısında dolaşıma 190 milyon 28 bin 400 TL bozuk para sunuldu.
Yılın ilk yarısında dolaşıma 190 milyon 28 bin 400 TL bozuk para sunuldu. 2009'dan bu yana tedavüle verilen madeni paranın değeri 2 milyar 921 milyon 224 bin 768 TL'ye ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:22
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