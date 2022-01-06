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3 milyon 500 bin TL'lik zorla senet imzalattıkları şahsın bir de arabasını sattırdılar - Son Dakika

3 milyon 500 bin TL'lik zorla senet imzalattıkları şahsın bir de arabasını sattırdılar

06.01.2022 16:34
3 milyon 500 bin TL'lik zorla senet imzalattıkları şahsın bir de arabasını sattırdılar

Afyonkarahisar'da iş yerine geldikleri şahsa silah zoruyla 3 milyon 500 bin TL'lik senet imzalatan, ancak bununla da yetinmeyip şahsın döviz ve altınlarını gasp ettikten sonra aracını da zorla sattıran 9 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da iş yerine geldikleri şahsa silah zoruyla 3 milyon 500 bin TL'lik senet imzalatan, ancak bununla da yetinmeyip şahsın döviz ve altınlarını gasp ettikten sonra aracını da zorla sattıran 9 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Afyonkarahisar kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Y. isimli şahıs, İ.A. isimli şahsa kendisine borcu olduğunu söyleyerek meseleyi görüşmek üzere kalabalık bir grupla İstanbul'dan Afyonkarahisar'a geldi. İddiaya göre, burada H.A. ve beraberindeki şahsılar İ.A. isimli şahsa 3 milyon 500 bin TL'lik senet imzalattılar. Bu esnada silah gösterip tehdit ve hakaretlerde bulunarak darp ettikleri İ.A.'nın, 500 Euro ve 10-12 gram civarı altınını alan şüpheliler, bununla da yetinmeyip bir de İ.A.'ya ait aracı 150 bin TL karşılığında sattırdılar. Olayın ardından polise başvuran İ.A.'nın şikayeti üzerine Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçerek operasyon yaptı. Operasyonda H.A., ile A.A., Y.D., Y.A., M.A., F.O., O.B., H.İ.B. ve S.Ş. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılık sorgularının ardında serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 6 kişiden Y.D., O.B. ve H.A. tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR

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Türk Lirası, Karahisar, Döviz, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 milyon 500 bin TL'lik zorla senet imzalattıkları şahsın bir de arabasını sattırdılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 milyon 500 bin TL'lik zorla senet imzalattıkları şahsın bir de arabasını sattırdılar - Son Dakika
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