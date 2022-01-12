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30 evden 3,7 milyon liralık hırsızlık yapan şüphelilere operasyon: 46 gözaltı - Son Dakika

30 evden 3,7 milyon liralık hırsızlık yapan şüphelilere operasyon: 46 gözaltı

12.01.2022 14:39

KOCAELİ ve çevre illerdeki 30 evden 3 milyon 762 bin lira değerinde ziynet eşyası, para ve altın çalan 46 şüpheli, 9 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

KOCAELİ ve çevre illerdeki 30 evden 3 milyon 762 bin lira değerinde ziynet eşyası, para ve altın çalan 46 şüpheli, 9 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli ve çevre illerde 30 evden 3 milyon 762 bin lira değerinde ziynet eşyası, para ve altın çalan şüphelileri yakalamak için Kocaeli, İstanbul, Ankara, Kırıkkale, Eskişehir, Manisa, Aydın, Balıkesir ve Antalya'da operasyon düzenledi. Kapı dilini düşürerek evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 46 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çalınan ziynet eşyaları ile paranın bir kısmı, 3 tabanca, 1 av tüfeği ve bunlara ait mermiler ele geçirildi.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen 46 şüphelinin işlemleri sürüyor.


30 evden 3,7 milyon liralık hırsızlık yapan şüphelilere operasyon: 46 gözaltı
30 evden 3,7 milyon liralık hırsızlık yapan şüphelilere operasyon: 46 gözaltı
30 evden 3,7 milyon liralık hırsızlık yapan şüphelilere operasyon: 46 gözaltı
30 evden 3,7 milyon liralık hırsızlık yapan şüphelilere operasyon: 46 gözaltı
30 evden 3,7 milyon liralık hırsızlık yapan şüphelilere operasyon: 46 gözaltı
30 evden 3,7 milyon liralık hırsızlık yapan şüphelilere operasyon: 46 gözaltı
30 evden 3,7 milyon liralık hırsızlık yapan şüphelilere operasyon: 46 gözaltı
30 evden 3,7 milyon liralık hırsızlık yapan şüphelilere operasyon: 46 gözaltı
30 evden 3,7 milyon liralık hırsızlık yapan şüphelilere operasyon: 46 gözaltı
30 evden 3,7 milyon liralık hırsızlık yapan şüphelilere operasyon: 46 gözaltı
30 evden 3,7 milyon liralık hırsızlık yapan şüphelilere operasyon: 46 gözaltı
30 evden 3,7 milyon liralık hırsızlık yapan şüphelilere operasyon: 46 gözaltı
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Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Antalya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 30 evden 3,7 milyon liralık hırsızlık yapan şüphelilere operasyon: 46 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 30 evden 3,7 milyon liralık hırsızlık yapan şüphelilere operasyon: 46 gözaltı - Son Dakika
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