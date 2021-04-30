3 milyon domates fidesi toprakla buluşuyor - Son Dakika

3 milyon domates fidesi toprakla buluşuyor

30.04.2021 13:03
3 milyon domates fidesi toprakla buluşuyor, System.String[]

Denizli'nin Çameli ilçesinde verimli toprakları sayesinde onlarca çeşit tarım ürünün yetiştiği ilçede domates fideleri toprakla buluştu.

Denizli'nin Çameli ilçesinde verimli toprakları sayesinde onlarca çeşit tarım ürünün yetiştiği ilçede domates fideleri toprakla buluştu. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, üreticilere bereketli bir sezon olmasını dileyerek; "Birçok vatandaşımız örtü altı seralarda çalışarak aile ekonomisine katkı sağlamaktadır ilçedeki domates üretiminin artmasıyla göçü tersine çevirdik" dedi.

Verimli toprakları sayesinde onlarca çeşit tarım ürününün yetiştiği Çameli ilçesinde domates fideleri toprakla buluştu. Her mevsim sofraların değişilmez lezzetleri arasında yer alan domatesler her yılın Nisan ayının ikinci haftasında başlayan toprak hazırlığının ardından seralarda dikmeye başlayan çiftçiler, korona virüs tedbirlerine de uygun olarak çalışıyor. Çiftçilerin git gide bilinçlendiğini anlatan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan; "Artık kimse babadan kalma, dededen kalma bilgilerle tarlalarına girmiyor. Korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması ve tam kapanma ile çiftçilerimizin yanında olan tarıma önem veren devletimizden, hükümetimizden, tarım bakanımızdan tarım ile uğraşanlara muaflık sağladılar" dedi.

"Hem üretim yapacağız hem de istihdama destek olacağız"

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan örtü altı seracılık rol model olan Çameli'nde üreticilere bereketli bir sezon olmasını dileyerek sezonun ilk fidesini Kınalı Türü Kokteyl Domates fidesini toprakla buluşturarak hasadın bereketli geçmesini diledi. Başkan Arslan; "Hem üretim yapacağız hem de istihdama destek olacağız. Bazı üreticilerimiz ekimlerini bitirdi ve devam eden yerlerde var. Tarımın önemi çok büyük. Korona virüs sonrası gördük ki tarım çok önemli ve üzerinde durulması gereken bir alan ilçemizde işsizlik yok, birçok vatandaşımız örtü altı seralarda çalışarak aile ekonomisine katkı sağlamaktadır ilçedeki domates üretiminin artmasıyla göçü tersine çevirdik. Bu ürünün yetiştirildiği sera sayısının artmasıyla istihdam da arttı. Daha önce Antalya'daki seralara çalışmak için giden vatandaşlarımız da yörede üretim yapıyor. Ürettiğimiz domatesleri Yurtdışına kadar gönderiyoruz" diye konuştu.

"Çameli genelinde yaklaşık 3 milyon ve üzeri domates fidesi toprakla buluşuyor"

Başkan Arslan, şunları kaydetti; "Yine bu yıl da Çameli Belediyesi olarak örtü altı sebze yetiştiriciliğinde değişimlere, eğitimler ve çiftçilerimize geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da üreticilerimize gerekli desteği vermeye devam ediyoruz. Bu Sezon Çameli genelinde yaklaşık 3 milyon ve üzeri domates fidesi toprakla buluşuyor. Çameli'ndeki tüm çiftçilerimize ve örtü altı seracılarımıza bereketli bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

3 milyon domates fidesi toprakla buluşuyor
3 milyon domates fidesi toprakla buluşuyor
3 milyon domates fidesi toprakla buluşuyor

Koronavirüs, Domates, Denizli, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 3 milyon domates fidesi toprakla buluşuyor - Son Dakika Ekonomi


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