3 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ 250 MOTOSİKLET YANGINDA YANDI - Son Dakika

ANTALYA'da motosiklet satışı yapılan işyerinde çıkan yangında 250 motosiklet alevlere teslim oldu. İşyerinde yaklaşık 3 milyon lira değerinde maddi hasar oluştu.

Yangın saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde çıktı. İsmet ilhan'a ait motosiklet bayisinin dışında park halindeki motosikletlerin yanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören işyerinin olduğu binada oturanlar alevlere balkonlardan hortumla müdahale ettikten sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken, alevler kısa sürede tüm iş yerini sardı. Bu sırada yangın nedeniyle oluşan yoğun dumandan etkilenmemeleri için binada oturlar tahliye edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevlerin binayı sarmasını engelledi. Yangında işyerindeki değeri yaklaşık 3 milyon TL'yi bulan 250 motosiklet yandı. Alevler çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiyenin çalışması sürüyor.

Yangının çıktığı işyerinin bulunduğu binada oturan Halil İbrahim Tutuş, "Çocuklarla evde oturuyorduk. Birden bir koku geldi. Aşağıya baktığımda birden alevler çıktı. Bu kadar büyük olduğunu düşünemedim. Balkonu yıkadığım hortumla müdahale etmeye çalıştım. Evimin içi komple duman oldu. İçeride yangın olmadı ama evin içi kapkara oldu? dedi.