Son Dakika Haberleri: 3 Milyon Lira Dolandırdığı İleri Sürülen Karı Kocayı Kaçırdı

3 Milyon Lira Dolandırdığı İleri Sürülen Karı Kocayı Kaçırdı

50 dakika önce

3 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen karı kocayı kaçırdı Dolandırdığı ileri sürülen Ç.K. ise karısını ve kendisini bu kişilerin kaçırdığını ileri sürdüADANA - Adana'da bir iş adamı yanında çalışan ve kendisini 3 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen şahsı ve karısını arkadaşlarıyla...

3 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen karı kocayı kaçırdı
Dolandırdığı ileri sürülen Ç.K. ise karısını ve kendisini bu kişilerin kaçırdığını ileri sürdü

ADANA - Adana'da bir iş adamı yanında çalışan ve kendisini 3 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen şahsı ve karısını arkadaşlarıyla birlikte kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'da müteahhitlik ve tekstil işiyle uğraşan M.Ç. yanında çalışan Ç.K.'nın kendisini 3 milyon lira dolandırıp kayıplara karıştığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına hakkında şikayette bulundu. Ancak Ç.K. bir türlü bulunamadı. Bunun üzerine M.Ç. arkadaşlarıyla birlikte Ç.K.'yı aramaya başladı. Bugün de Ç.K.'nın Adana'da olduğunu öğrenen M.Ç. yanına 8 arkadaşını alarak Adana'ya geldi. Ç.K.'nın bir kargo şubesi önünde olduğunu belirleyen M.Ç. arkadaşlarıyla birlikte borcunu vermeyen Ç.K. ve yanında bulanan karısı S.K.'yı minibüs ve otomobil ile kaçırdı. Olaya tanık olan kargo çalışanları ve vatandaşlar polisi aradı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve polis merkezi ekipleri ihbar üzerine alarma geçti. Polis kısa sürede minibüsü Mithat Özsan Bulvarı'nda buldu. İçindeki şahısları ve kaçırıldığı ileri sürülen Ç.K.'yı yakaladı. Zanlıları gözaltına alırken Ç.K. "Bana para verdiğini ileri süren şahıslar beni ve eşimi kaçırdı. Beni vuracaklarını söylediler eşimi de dağa götürdüler" diye konuştu.
Polis daha sonra otomobil ile kaçırılan kadını da bulup olay yerine getirdi. Burada kadın polis tarafından zanlıların elinden alındı. Zanlı M.Ç. ise Ç.K.'nın kendisinin yanında çalıştığını 3 milyon lira dolandırıp kaçtığını bugünde Adana'da olduğunu öğrenip gelip kendisinden parasını almak için yanlarına aldıklarını kaçırma ve alıkoymanın olmadığını öne sürdü.
Şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:18 Kaynak: İHA

İstanbul, Polis, Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arda Turan Adliyeden Ayrılırken Konuştu: Konu Yargıda Fazla Söylenecek Şey Yok AK Parti ve CHP'nin Çekiştiği İlçede Sürpriz Bir Aday Daha Çıktı

Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kılıçdaroğlu'na Ateş Püskürdü: Genel Başkanım Arkamda Durmadı Avustralyalı Giyim ve Aksesuar Markası Forever New, Türkiye'den Ayrılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 17:08:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3 Milyon Lira Dolandırdığı İleri Sürülen Karı Kocayı Kaçırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]