3 milyon liralık aracıyla görüntülendi

Karşısında bir anda gazetecileri gören oyuncu, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Ocak ayında yeni projelerimiz var. Sürpriz olsun" dedikten sonra bir mekana giriş yaptı.

Nihat Altınkaya, bugüne kadar 'Söz', 'Elimi Bırakma', 'Yaprak Dökümü' ve 'Yüksek Sosyete' gibi dizilerde rol aldı. Altınkaya, 2012 yılında katıldığı Survivor'da birinci olmuştu.