3 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK İDDİASI; FARKLI KİMLİKLER KULLANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK İDDİASI; FARKLI KİMLİKLER KULLANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

3 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK İDDİASI; FARKLI KİMLİKLER KULLANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

6 saat önce

İSTANBUL'da gümrükten ihaleyle mal alacağını söyleyerek anlaştığı iş adamından 3 milyon dolar alarak ortadan kaybolduğu iddia edilen İran uyruklu Moosen R. M. (54) polis tarafından yakalandı.

3 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK İDDİASI; FARKLI KİMLİKLER KULLANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI, System.String[]
İSTANBUL'da gümrükten ihaleyle mal alacağını söyleyerek anlaştığı iş adamından 3 milyon dolar alarak ortadan kaybolduğu iddia edilen İran uyruklu Moosen R. M. (54) polis tarafından yakalandı.

İstanbul polisine başvuran iş adamı A.N.A.  birlikte iş yapmak vaadiyle kendisinden 3 milyon dolar aldığını iddia ettiği İran uyruklu Moosen R.M.'nin ortadan kaybolduğunu söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Moosen R.M.'nin  2015 yılından bu yana Türkiye'de bulunduğu ve 3 farklı kimlik kullandığı tespit edildi. Polis yaptığı çalışmada şüpheli Moosen R.M.'yi gözaltına aldı

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli Moosen R.M. kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Poliste işlemleri tamamlanan Moonsen R.M. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi


- İstanbul
İstanbul, Polis, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:08 Kaynak: DHA
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