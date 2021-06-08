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Son dakika haberleri: 3 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: 3 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı

08.06.2021 14:54

Son dakika haberler: 3 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan bir kişi vatandaşı tam 3 Milyon TL dolandırırken, İzmir, Bursa ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlar ile 10 şüpheli gözaltına alındı.

3 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan bir kişi vatandaşı tam 3 Milyon TL dolandırırken, İzmir, Bursa ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlar ile 10 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 2 Haziran tarihinde Türkmen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, bir vatandaştan 50 bin Euro, 250 bin TL ve yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı. İnternet bankacılığı şifresini de ele geçiren dolandırıcı 518 bin TL parayı alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki bütün kamera kayıtlarını alarak inceleme başlattı. Asayiş ekipleri yaklaşık 300 saatlik kamera görüntüsünü detaylı olarak inceleyerek şüphelileri tespit etti. Şüphelileri yakalamak için Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri özel ekip oluşturdu. İzmir'de yapılan operasyonda paraları ve ziynet eşyalarını dolandırıp kaçan Ş.F. isimli şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramada vatandaşa ait olduğu ileri sürülen 3 altın bilezik, 41 bin 640 TL para ve olayda kullandığı ileri sürülen 6 adet telefon ele geçirildi.

Dolandırıcılar internet bankacılığı şifresini de ele geçirip, 518 bin TL parayı kripto para hesabına aktardı. Şüphelilerin Bursa'da olduğunu tespit eden Kuşadası polisi özel ekip kurdu. Bursa'da yapılan operasyonda ise G.S. ve Ö.Ç. isimli 2 şüpheli saklandıkları evde kıskıvrak yakalanarak Kuşadası'na getirildi. Ayrıca olayla ilgisi olduğu tespit edilen İ.A. isimli şüpheli Gaziantep polisinin yaptığı operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Olayla ilgisi olduğu ileri sürülen U.Y., D.T., T.Y., S.A., Ö.Ç. ve H.U.Ç. isimli 6 şüpheli Kuşadası polisinin yaptığı operasyonla İzmir'de kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda 110 bin TL, 2 bin Euro, bin 800 Dolar, 30 bin TL civarında ziynet eşyası, 2 adet silah ve bu silahlara ait 519 mermi ele geçirildi. Şüpheliler Kuşadası Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Kuşadası'na getirildi. Yapılan sorgulamanın ardından 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri: 3 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı
Son dakika haberleri: 3 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı
Son dakika haberleri: 3 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı
Son dakika haberleri: 3 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı
Son dakika haberleri: 3 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı
Son dakika haberleri: 3 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı
Son dakika haberleri: 3 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı

Türk Lirası, Kuşadası, Hisarcık, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: 3 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı - Son Dakika


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