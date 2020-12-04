3 Milyon maske hedefine ulaşıldı - Son Dakika

3 Milyon maske hedefine ulaşıldı

04.12.2020 21:22
3 Milyon maske hedefine ulaşıldı, System.String[]

Yeni tip korona-virüs salgınının tüm dünyayı ve ülkemizi de etkilemesinin ardından üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için Belediye Başkanı Dr.

Yeni tip korona-virüs salgınının tüm dünyayı ve ülkemizi de etkilemesinin ardından üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü' nün girişimleriyle Kültür Merkezinde BELMEK koordinasyonunda belediye personeli ve öz kaynakları ile üretime başlayan Düzce Belediyesi 3 Milyon hedef rekorunu tamamladı.

Korona-virüsün yayılmaya başladığı ilk günden bu yana halkın yaşamını kolaylaştıracak birçok çalışmaya ve uygulamaya imza atan Düzce Belediyesi, aylık 350 bin maske üretiyor ve dağıtıyordu. Fakat vakaların ciddi oranlarda çoğalmasıyla vatandaşlara daha hızlı bir şekilde maskelerin ulaşmasını sağlamak için Aralık ayından itibaren 1 Milyon maske dağıtacak.

1 Milyon maske dağıtılacak

Salgın sürecinde maske kullanımının virüsün yayılmasının önlenmesinde önemli yeri olduğunu belirten Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Düzce Belediyesi olarak korona-virüsün ortaya çıkmasının ardından ve maskeye ihtiyaç duyulması ile birlikte elimizi taşın altına koyduk. Maske üretimi için 3 Milyon hedef rekorumuzu tamamladık. Bu süreçte özveri ile çalışan gece gündüz mesai yaparak Düzcelilere maskeleri ulaştırmamızı sağlayan ekibimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Geçen süre zarfında özel sektörde maske üreten makinelerin teknolojik olarak geliştirilmesi, daha hızlı ve ekonomik şartlarda üretim yapmasıyla maliyetlerin düşmesinden ve bizlerin üretim maliyetlerinin yüksek kaldığından ötürü üretime son verildi. Bundan sonraki süreçte daha az maliyetli ve birim fiyatına maske temin edip vatandaşlarımıza daha hızlı bir şekilde ulaştırmayı hedefliyoruz. Ciddi bir ekip kurduk öncelikle esnaflarımıza caddelerdeki vatandaşlarımıza ve daha sonrasında evleri tek tek dolaşarak maskeleri ulaştırmaya gayret edeceğiz. Bu dönemde yoğun vaka sayılarındaki artış sebebiyle vatandaşlarımızın maskesiz kalmasını istemiyoruz. Pazarlarda, toplu alış- veriş mekanlarında ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde dağıtımlarımız sürüyordu. Şimdi bu dağıtımları daha da sıklaştırıp arttıracağız" şeklinde konuştu.

Başkan Özlü, daha sonra sözlerine şöyle devam etti: "Hepimizin risk taşıdığını düşünerek bu bilinçle maske-mesafe-temizlik ve bakanlıklarımızın aldığı tedbirlere lütfen uyalım. Daha dikkatli ve tedbirli olalım. Hep birlikte bu salgının üstesinden geleceğiz." - DÜZCE

3 Milyon maske hedefine ulaşıldı
3 Milyon maske hedefine ulaşıldı

Düzce Belediyesi, Koronavirüs, Faruk Özlü, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 3 Milyon maske hedefine ulaşıldı - Son Dakika


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