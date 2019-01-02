Son Dakika Haberleri: 3 Milyon TL Yedieminde Çürümeye Terk Edildi

3 Milyon TL Yedieminde Çürümeye Terk Edildi

1 saat önce

3 milyon TL yedieminde çürümeye terk edildiSİİRT - Siirt'te çeşitli nedenlerle yediemin otoparkına çekilen ve toplam değerleri 3 milyon TL'yi bulan 70 araç çürümeye terk edildi.

3 milyon TL yedieminde çürümeye terk edildi

SİİRT - Siirt'te çeşitli nedenlerle yediemin otoparkına çekilen ve toplam değerleri 3 milyon TL'yi bulan 70 araç çürümeye terk edildi.
Siirt'te aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu milyonluk araçlar çürümeye terk edildi. Hacizli, kusurlu, eksik evrak, kredi, vergi borçları sebebiyle yediemin otoparkına çekilen ve toplam değerleri yaklaşık 3 milyon TL'yi bulan 70 araç, sahiplerinin kendilerini almasını bekliyor. Yediemin ortaklarından Murat Orhan, depoda bulunan servet değerindeki araçların gün geçtikçe çürüdüğünü söyledi. Güneş ve yağışlar sebebiyle çürüyen araçların sahipleri tarafından teslim alınması halinde milli servetin heba olmayacağını belirten Orhan, "Depoda bulunan 70 aracın yarısı lüks. Araç sahipleri araçlarını alıp kullansınlar. Hem devlete faydaları olsun hem de bizim de otoparkımızın yükü biraz olsun hafiflesin. Çünkü bu şekilde devam edecek olursa otoparkta araç koyacak yerimiz kalmayacak" dedi.
Bu araçların devlete kazandırılmasını istediklerini dile getiren Orhan, "Bu araç sahiplerinin vergilerini ödemelerini ve otoparktaki araçlarını almalarını rica ediyoruz. Müşterilerimize tavsiyelerimiz bu araçların vergi ve sigortalarını bir an önce ödemelerini istiyoruz. Eğer bunları yaparlarsa devletimizde bu işten kazanç sağlayacak. Hem de bunlar milli servettir. Bu araçların sahiplerine ulaşmalarını istiyoruz. Bu araçların burada çürümemelerini istiyoruz. 200 ile 300 bin TL değerinde araçlar bulunmaktadır. Eğer bunları sahipleri alırlarsa bizim içinde iyi olacaktır. Devletimiz için de iyi olacaktır. En azından çürüyüp gitmeyecek. Bir sürü aracımız bulunmakta. İnşallah bu konu da araç sahipleri duyarlı olur da gelip araçlarını almak için işlemlerine başlarlar" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:38 Kaynak: İHA

Ekonomi
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