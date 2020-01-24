3 milyona yakın cinsel içerikli hap satan 5 şüpheli adliye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 3 milyona yakın cinsel içerikli hap satan 5 şüpheli adliye sevk edildi - Son Dakika

3 milyona yakın cinsel içerikli hap satan 5 şüpheli adliye sevk edildi

6 saat önce

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 milyona yakın cinsel içerikli hap ve uyuşturucu satan 5 şüpheli gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

3 milyona yakın cinsel içerikli hap satan 5 şüpheli adliye sevk edildi, System.String[]

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 milyona yakın cinsel içerikli hap ve uyuşturucu satan 5 şüpheli gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.


Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat ile il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Operasyonlar kapsamında biri yabancı uyruklu olmak üzere toplam 5 şahsın çoğaltım merkezi olarak kullandığı değerlendirilen bir depo ve 4 ayrı ikamete operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 588 bin 30 adet uyuşturucu hap maddesi (extacy), 2 milyon 922 bin 195 adet hapa tekabül eden 1 ton 683 kilo cinsel içerikli hap ve vitamin hapları ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerden uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen, 133 bin 660 TL, 63 bin 363 dolar, bin 940 Euro ve 1 riyal para da ele geçirilirken biri yabancı uyruklu olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, alınan sağlık raporu sonrasında geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. - SAKARYA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:36 Kaynak: İHA
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