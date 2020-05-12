İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin yurt ic¸i e-ticaret noktasında bir sıkıntısı olmadığını belirterek, "Önu¨mu¨zdeki do¨nemde sınır o¨tesi e-ticaret noktasında bir yere varmamız lazım. Nisan ayına baktıgˆımızda, bugu¨ne kadar e-ticarette hic¸ alıs¸veris¸ yapmamıs¸ 3 milyonun u¨zerinde kredi kartı ilk defa e-ticaret ile bir s¸eyler aldı." ifadelerini kullandı.

Karadeniz Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu ve Karadeniz Vakfı Başkan Yardımcısı Ali Bayramoğlu, Karadeniz Stratejik Araştırma Merkezi (KASAM) programında, iş dünyasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, virüsün Çin'den çıkmasına rağmen bunun sadece Çin ile alakalı bir mesele olmadığını ifade ederek, Türkiye'deki yaklaşık 150 bin lokanta-kafe müessesesinin 3'te 1'inin İstanbul'da bulunduğunu ve bunların sıkıntılı bir duruma sürüklendiğini belirtti.

Küresel ekonominin ve değişimin yönlerini ele alırken Türkiye'nin 3 alanda attığı adımlarla mağduriyetleri gidermeye çalıştığını aktaran Avdagiç, şunları kaydetti:

"Birincisi, devlet, bazı şirketleri mücbir sebep sınıfına alarak bunların kamuya borçlarını 6 ay öteledi. İkincisi, devlet, çalışanlara yönelik iki ayaklı bir önlem aldı. Bir kısa çalışma ödeneği, yani işini kaybedenler müracaat edebiliyor. 450 gün ve 60 gün kurallarına sahip olanlar başvurabiliyor. 4 bin 400 liraya kadar devletten maaş alabiliyor, herhangi bir sebep olmadan işsiz kalanlara da 1.200 lira kadar işsizlik ödeneği veriliyor. Elemanını işten çıkarmayan işverenlerin istifadesine sunulan destekler var. İstanbul'da buna büyük bir müracaat oldu. İstanbul'da 260 binden ziyade firma buna başvurdu, yani 2,5 milyon kişiye ulaşan bir başvuru. Geç dönmeler oluyor gibi bazı şikayetler oluyor ama 17 yılda yapılan müracaatın birkaç katı son 1,5 ayda ortaya çıktı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı bu yükle mücadelesi için tebrik ediyorum, bu kadar büyük bir kitle işini bu kadar hızlı karara bağlamak büyük başarıdır."

Üçüncü olarak da kredi kanallarının devreye sokulduğunu belirten Avdagiç, esnafa destekler hazırlandığını, devreye girdiğini bildirdi.

Avdagiç, 1 hafta evvelki rakamlara go¨re, Tu¨rkiye'deki toplam kredi hacminin 1 trilyon 950 milyar lira civarında olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, nisan ayında yaklas¸ık 100 milyar lira arttı. Bunun 94 milyar lirası kamu bankaları vasıtasıyla yapıldı, sadece 6 milyar lirası o¨zel bankalar vasıtasıyla oldu. Devlet destegˆiyle kamu bankaları c¸ok aktif davrandı. Talebin daha fazla oldugˆu, bu¨tu¨n talebin kars¸ılanamadıgˆını ancak u¨lke imkanlarıyla birlikte degˆerlendirirsek belli bir talebin kars¸ılandıgˆını go¨ru¨yoruz. Avrupa'da ve Tu¨rkiye'de s¸u ana kadar hep arz tarafını, yani u¨retim tarafını destekleyen bir su¨rec¸ yu¨ru¨tu¨ldu¨. ABD biraz daha farklı bir model uyguluyor. Batı artık s¸unu tartıs¸maya bas¸ladı; biz u¨retimi destekliyoruz ama bu u¨retilen mallar talep go¨rmezse bu u¨retim bir su¨re sonra tıkanacak. O halde ikinci adımda tu¨ketimin desteklenmesi, tu¨keticinin moral bulması gerekiyor. Yani u¨retimin devamı ic¸in tu¨keticinin tekrar harcamaya bas¸laması c¸ok o¨nemli bir hale geldi."

"Şirketler c¸ok ucuz bedellerle el degˆis¸tirebilir konuma geldi"

Avdagiç, bu¨tu¨n du¨nyada "akbabaların" dolas¸maya bas¸ladığını belirterek, şu anda sıkıntıda olan s¸irketler ve bir takım bu¨yu¨k s¸irketlerin c¸ok ucuz bedellerle el degˆis¸tirebilir konuma geldiğini kaydetti.

Birc¸ok u¨lkenin artık tedarik kaynagˆını C¸in'den koparıp kendi u¨lkesinde veya kendi u¨lkesine yakın cogˆrafyada olus¸turmaya c¸alıs¸tığını anlatan Avdagiç, şunları kaydetti:

"Bunu go¨ren C¸inliler de bu alanlardaki s¸irketleri c¸ok uygun fiyatlarla satın alma konusunda ciddi bir atagˆa c¸ıkmıs¸ durumdalar. Almanya gibi bazı u¨lkeler, bu tip s¸irketlerin satıs¸ında kamu kontrolu¨ getirdi. O¨zellikle stratejik s¸irketlerin satıs¸ında hu¨ku¨met onayı gerekiyor. Bu, Tu¨rkiye ic¸in de c¸ok o¨nemli bir konudur. Aksi halde bizim c¸ok degˆerli s¸irketlerimiz de bu nakit krizi tablosunda u¨c¸ kurus¸a yabancılara gidebilir. Bu konuda Tu¨rkiye'de henu¨z endis¸e verici bir durum yok ancak gerekli tedbirlerin alınması gerektigˆinin altını c¸iziyorum. Bu, o¨nu¨mu¨zdeki do¨nem ic¸in c¸ok dikkat etmemiz gereken bir konudur.

Batı, artık daha çok robotlas¸mayla u¨retim u¨slerini daha c¸ok kendi u¨lkelerinde kurmayı du¨s¸u¨nu¨yor. Dolayısıyla pandemi krizinden sonra tedarik zincirinde yeni bir do¨neme girecegˆimizi net bir s¸ekilde go¨ru¨yoruz. Ankara ile olan temaslarımızda belirledigˆimiz 3 kritik bas¸lık var. Bunlardan biri de siber gu¨venliktir. Evden c¸alıs¸ma inanılmaz bir risk ortaya c¸ıkardı. C¸u¨nku¨ IT sistemleri dıs¸arıdan c¸alıs¸maya uygun dizayn edilmemis¸ti. Dıs¸arıdan bir su¨ru¨ insan bagˆlanınca IT zafiyetleri ortaya c¸ıktı."

Türkiye'nin yurt ic¸i e-ticaret noktasında bir sıkıntısı olmadığını belirten Avdagiç, şöyle devam etti:

"Yurt ic¸inde e-ticaretin bir kısmı yabancı sermayenin eline gec¸mis¸ olsa bile bu noktada belli bir yere geldik. Artık bizim sınır as¸an e-ticaret ic¸in kafa yormamız lazım. S¸u anda PTT'nin bu alanda bir c¸alıs¸ması var ve belli cogˆrafyalarda, o¨zellikle Afrika'da, bas¸arı elde ettiler. Ama kendilerini yeteri kadar duyuramadıklarını go¨ru¨yorum. Mutlaka o¨nu¨mu¨zdeki do¨nemde sınır o¨tesi e-ticaret noktasında bir yere varmamız lazım. Elektronik ticaret daha fazla o¨nem kazanacak. Sadece gec¸tigˆimiz nisan ayına baktıgˆımızda, bugu¨ne kadar e-ticarette hic¸ alışveris¸ yapmamıs¸ 3 milyonun u¨zerinde kredi kartı ilk defa e-ticaret ile bir s¸eyler aldı. e-ticarette kolonya satıs¸ları yüzde 1000 arttı, maya satıs¸ları yüzde 400 arttı, elektronik cihazlarda yüzde 700 arttı. Bir takım mallarda c¸ok hızlı artıs¸ var."

Avdagiç, AVM'lerin ac¸ılmasının konus¸ulduğunu, artık yeni du¨zenlemeler de gerektiğini belirterek, "Almanya, mesela, AVM havalandırmaları ic¸in yeni standartlar getirdi. Tu¨rkiye de AVM'ler devreye girerken yeni bir risk dalgasını o¨nlemesi lazım. Tu¨rkiye dijitalles¸me noktasında ko¨tu¨ bir noktada degˆil ama hızla gelis¸en du¨nyaya o¨nu¨mu¨zdeki do¨nem ic¸in daha fazla hazırlanması lazım. Biz de I·TO olarak bu do¨nemde adımlar attık." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte paranın az harcandığını ve bunun ekonomik hayata hemen yansıdığını aktardı.

"Lüks harcamaların devamı için piyasada güvenin oluşması gerekiyor"

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, pandemi etkisiyle ilk olarak 23 Şubat'ta karşılaştıklarını belirterek, Türkiye'nin Orta Doğu ve Orta Asya bölgelerindeki kara yolu ticaretinde karşılaştığı zorluklara ilişkin şunları kaydetti:

"Pazar günüydü, üyelerimiz aradılar ve Orta Asya'ya gitmekte olan tırlarımızın Türkmenistan'a giremediğini söylediler. Türkmenistan'ın kapıları kapattığını duyunca panik oluştu. Biz 40 bin taşıma yaparak İran üzerinden Orta Asya'ya senede 6 milyar dolarlık mal naklediyoruz. O gün de İran içinde bulunan yaklaşık 1.500 arabamız Orta Asya'ya gitmek üzere bekliyordu. Ancak Türkmenistan sadece kendi vatandaşı olan şoförleri aldı, bizimkiler İran'da kaldılar. İleri gidemiyorlar, geri dönmeleri de bir sürü mevzuata tabidir. Yani biz ilk olarak 23 Şubat'ta böyle tanıştık bu tabloyla sonra Irak ve İran kapıları da kapandı. Irak bizim için çok önemli bir ülke. Irak'a senede 9 milyar dolarlık mal ihraç ederiz ve bunu da yaklaşık 600 bin seferle yaparız. Yani senede 600 bin aracımız Türkiye'de mal alır, Irak'a taşır. Birden kapıların kapanması bizi çok zor duruma soktu. Irak'ta 6 bin küsür şoför arkadaşımız vardı. İran'da bu rakam 1.500 civarıydı. Irak'a her gün 1.500 sefer yapıyorduk."

Nuhoğlu, ilgili bakanlıkların toplantılarda hızlı kararlar alınmasına katkı sağladığını aktararak, "Biz İran'daki 1.500 şoförümüzün evraklarını hazırladık ve geri dönmelerini sağladık. Bu 25 gün sürdü. Irak'ta bu farklı gelişti. Çünkü orada taşıma çok yoğundu. 29 Şubat'ta Irak kapısı kapandı, biz 1 Mart'ta temassız ticareti hayata geçirdik. 2 Mart'ta hiçbir aracımız ve şoförümüz karşıya geçmeden aracı tampon bölgede değiştirmeye başladık. Yani, tır o bölgede dorseyi bırakıyor, karşı taraftan gelip çekiciyle alıyorlar. Şu anda yaşananları tam olarak anlamakta zorlanıyoruz, bundan sonra karşımıza ne çıkacağını da tam olarak göremiyoruz. Bazı şeylerin değişeceğini biliyoruz ama nasıl değişeceğini bilmiyoruz. Buna hazırlıklı olmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

88 trilyon dolarlık dünya ticareti içinde lüks tüketim payının çok yüksek olduğuna dikkati çeken Nuhoğlu, "Son aylarda dünya ticaretinde rakamların düşüyor ve sektörler sarsılıyor. İnsanları tekrar tüketmeye yöneltmek ve lüks harcamaların devamı için piyasada güvenin oluşması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Nuhoğlu, Türkiye'nin, halkına sermaye, vergilerin ertelenmesi ve kredi açısından sağlam kamu desteği verdiğini bildirdi.