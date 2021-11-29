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ADANA-3 MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 5 YARALI - Son Dakika

ADANA-3 MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 5 YARALI

29.11.2021 07:32

ADANA'da 3 motosikletin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

ADANA'da 3 motosikletin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde bulunan sürücüleri henüz tespit edilmeyen 01 AEM 092, 01 DCC 57 ve 01 CNE 43 plakalı motosikletler, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. 3 motosikletin çarpıştığı zincirleme kazada, Furkan Ç., Samet Ç., Resul Y., Ahmet Y. ve Yiğitcan T. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ADANA-3 MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 5 YARALI
ADANA-3 MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 5 YARALI
ADANA-3 MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 5 YARALI
ADANA-3 MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 5 YARALI
ADANA-3 MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 5 YARALI
ADANA-3 MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 5 YARALI
ADANA-3 MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 5 YARALI
ADANA-3 MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 5 YARALI

Seyhan, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA-3 MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 5 YARALI - Son Dakika


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