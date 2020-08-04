3 motosiklet tutkunu, bayram tatilini yolda geçirdi - Son Dakika

3 motosiklet tutkunu, bayram tatilini yolda geçirdi

İSTANBUL'dan yola çıkan 3 motosikletçi, 2 bin kilometre yol kat ederek, Çanakkale'ye ulaştı.

3 motosiklet tutkunu, bayram tatilini yolda geçirdi, System.String[]

İSTANBUL'dan yola çıkan 3 motosikletçi, 2 bin kilometre yol kat ederek, Çanakkale'ye ulaştı. 4 gün boyunca dağ yollarını kullanarak, İstanbul, Eskişehir, Manisa Salihli ve Çanakkale'nin tarihi dokuları ve çevre güzelliklerini yerinde görme fırsatı bulan motosiklet tutkunu 3 arkadaş, Kurban Bayramı'nı motosiklet üzerinde geçirdi.

İstanbul'da yaşayan İhracatçı Bülent Demircioğlu (43), Tekstilci Fatih Görür (50) ve Türkiye Motosiklet Federasyonu ileri sürüş eğitmeni Burak Ercan (50), 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde pandemi nedeniyle farklı bir alternatif tatil rotası belirledi. İleri sürüş eğitmeni Burak Ercan öncülüğünde Demircioğlu ve Görür, motosikletlerle hem ileri sürüş tekniklerini öğrenmek hem de pandemi nedeniyle kalabalık ortamlardan uzak durmak için dağ yollarını kullandı. İstanbul'dan yola çıkan 3 arkadaş, Eskişehir, Manisa Salihli ve Kaz Dağları üzerinden bayramın son günü Çanakkale'ye ulaştı. 4 günlük Kurban Bayramı tatilini motosiklet üzerinde 2 bin kilometre giderek geçiren 3 motosikletçi yol boyunca bu anlarını kamera ile saniye saniye görüntüledi.

'2 BİN KİLOMETRE YOL KAT ETTİK'Kurban Bayramı'nda pandemiden dolayı kendilerine böyle bir alternatif tatil belirlediklerini belirten Bülent Demircioğlu, "Arkadaşımızla birlikte kalabalıktan uzak durmak amacıyla motosikletlerle hem eğlenceli, hem güzel bir tur organize ettik. 2 bin kilometre yol kat ettik. İstanbul'dan Eskişehir'e, Eskişehir'den Manisa Salihli'ye, Kaz Dağları ve Çanakkale olmak üzere hep dağ yollarını kullanarak hiçbir otoban yoluna girmeden çok keyifli tatil süreci geçirdik. Buradan da İstanbul'a dönüş yapacağız. 4 gündür hep motosiklet üzerindeyiz. Dağ yolundan gelirken çok güzel yerlerden geçtik. Çok güzel tarihi dokular var. Şehrin betonlaşmasından uzaklaştık. Anlatamam, yaşanması lazım. Çünkü İstanbul'un telaşında, betonlaşmasından kurtulduk. Çok güzel stres attık. Herkese tavsiye ederim. Motosiklet eğitmeni Burak hocamızın eşliğinde çok güzel bir rota çizerek, bu süreci tamamladık" dedi.'MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ KENDİSİNİ GELİŞTİRMELİ'Türkiye Motosiklet Federasyonu ileri sürüş eğitmeni Burak Ercan ise "Bu seyahatimizin ana amaçlarından biri hem pandemi de kalabalıklardan kaçıp, hem de kendimizi dağ yollarındaki virajlara atıp, Fatih ve Bülent arkadaşımızla ileri seviye sürüş tekniklerini çalışmak oldu. Türkiye'de yaşıyoruz, İstanbul özellikle çok kalabalık. Trafik kurallarına uyup uymamak konusunda herkesin nasıl davrandığı ortada. Çok dikkatli olmak lazım, özellikle ne işe yarar demeyin, gidin profesyonel insanlardan motosiklet eğitimi alın. Motosiklet sürücüleri kendisini geliştirmeli. Ben 50 yaşındayım. 30 senedir motosiklete biniyorum. Hala her gün yeni bir şeyler öğreniyorum. Kendinizi eğitin, geliştirin, ondan sonra trafiğe bırakın. Görünmez olduğunuzu farz edip, öyle sürecek seviyeye kadar gelmenizi tavsiye ederim" diye konuştu.'EN ÖNEMLİSİ EĞİTİM'Sürüş esnasında oluşabilecek olumsuz durumlara karşı da sürücülere tavsiyelerde bulunan eğitmen Burak Ercan şunları söyledi:

?"Giyim çok önemli. Bu yüzden kıyafet ve korunma konusunda sürücüler dikkatli olmalıdır. Şart olmamakla beraber, dizliklerde, dirseklerde, omuzlarda korumalar, kask zaten olmazsa olmazımız. Diğer araçtaki sürücülerle göz teması kurmalarına rağmen bu onların mesaj verdikleri anlamına gelmiyor. Bazen göz teması kuruyorsunuz, fakat trafikte kavşaktan geçerken yola çıkabiliyor. Sportif araçlara çok dikkat etmek gerekiyor. Bu araçların etraflarında daha fazla zaman geçirmiyoruz. Kırmızı ışıklara geldiğimiz zaman bir gözümüz sürekli dikiz aynasında olsun. Arkadan bazen kırmızı ışığı görmeden gelip, temaslar yaşanabiliyor. Bu tarza birçok ufak tefek püf noktalarımız var. Fakat en önemlisi eğitim. Lütfen kendinizi geliştirin. Bu trafikte bu motosiklet keyfini uzun yıllar yaşayabilmek için."


Motosiklet, Eskişehir, Çanakkale, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 10:44

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 motosiklet tutkunu, bayram tatilini yolda geçirdi - Son Dakika
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